ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ኣብ እስራኤል ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ዝኾነ ናብራ፡ እቶም ህጻናት መንነቶም ተሃኒጹ ተፈተውትን በላሕትን ክኾኑ ንሕግዞም” ኣካየድቲ

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Abugida Eritrean community school

Abugida Eritrean community school Source: Facebook

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Published 13 July 2017 at 6:33pm, updated 15 July 2017 at 8:44am
By SBS Tigrinya
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ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ፡ እስራኤል፡ ዝተኸፍተ አቡጊዳ ቤት ትምህርቲ ኮሙኒቲ ኤርትራውያን አብኡ ዝውለዱ ህጻናትን ዓበይትን ቋንቋን ባህልን መበቆል ዓዶም ዝመሃርሉን ዝዕቅብሉን፡ ከምኡውን ቋንቋ ሂብሪው ዝመሃርሉን ዘመሓይሽሉን መንገዲ ንምፍጣርን ወለዶም ምስኦም ክረዳድእሉ ዝኽእሉ ፍልጠት ንምቕሳምን ይሕግዝ። መማህራንን ኣካየድትን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝኾኑ አቶ ይከአሎ ከሰተ ካብ አሜሪካን፡ ዲያቆን ጠዓመ በርሀ ካብ ተልኣቪቭን ንሓፈሻዊ ንጥፈታትን ብድሆታትን እቲ ቤት ትምህርቲ ብዝምልከት የዋግዑና።

Published 13 July 2017 at 6:33pm, updated 15 July 2017 at 8:44am
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