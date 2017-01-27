ረቛሒታት ንምምስራት ሃገረ ኣግኣዝያን

Historical places Source: Historical places
Published 28 January 2017 at 5:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
....ምድረ ኣግኣዝያን ንሓደ ብሄር ቀሪቡ ንኻልእ ብሄር ዝርሕቆ ኣይኰነን። ነበርቲዚ ምድሪዚ እንተ ዘይጸቢቡዎም ኣይገፍሖምን ድማ። ዘርእኻ ቈጺርካ ናብቲ ኣሎ ዝበሃል ድሕሪት እንተ ተኸይዱ ድማ፡ የመንን ስዑድያን ምድረ ኣግኣዝያን ክኸውንዩ። ከምእውን ሳሃራውን ከይዓጠጠና ክሳብ ኣትባራ ምድሪ ኣግኣዝያን ክኸውን ዘለዎ። ስለዚ ምድሪ ኣግኣዝያን ኣብ ምብራቓዊን ምዕራባዊን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተጋሕተነ ብኽልቲኡ ጠረፋቱ ምድረ-በዳ ዝኸለሎ ግዝኣት ክምስረት ኣለዎ.....
Published 28 January 2017 at 5:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share