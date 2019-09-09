ቪድዮ ቅድድም ብሽክለታ ላ ቩወልታ ጀርዲን ማሪዋና የፈድሕ፤ ምሕላፍ ኢትዮጵያን ሽቶታት ኣሌክሳንደር ንሽወደንን

Source: Furia Liga
Published 9 September 2019 at 9:08pm, updated 10 September 2019 at 9:02am
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (09/09/2019) ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ላቩወልታ ኢስፓኛ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄርን ተርታታቶም የመሓይሹ፡ ጽጋቡ ኣብ መድረኽ 15 ኣካል ዝሞለቐት ጉጅለ ኮይኑ ውዒሉ፡ ኣብ መባእታዊ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቐጠር ኢትዮጵያ ኣብ መገሻኣ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋባ ናብ ምድባዊ ግጥማት ሓሊፋ፡ ሶማልያን ጂቡትን ዘይትጽቢታዊ ዓወታት ከመዝግባ እንከለዋ ኤርትራ ከቢድ ግጥም ካልኣይ እግሪ ይጽበያ፡ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስፓኛ ትቐድሕ ዝነበረት ካሜራ ኣብ ናሕሲ ገዛ ተዘሪኡ ዝነበረ ተኽሊታት ማሪዋና እግረመንገዳ ብምዝርግሓ ንፖሊስ ሓጊዛ፡
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