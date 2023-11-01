ምምልካት ንናይ ዉልቂ ልቓሕ

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Credit: Beyene Weldegiorgis

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ብዙሓት ሰባት ፡ ወጻኢታት መነባብሮ ባዕሎም ንምምሕዳር ዘለዎም ድልየት፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ። ይኹን እምበር: ቅድሚ ዝዀነ ይኹን ናይ ልቓሕ ስምምዕ ምግባር: ብጥንቃቐ ኽሕሰበሉ ዘለዎ ሓያሎ ረቛሒታት ኣሎ ።

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Men often feel trapped by complex cultural values, beliefs, traditions, expectations, and perceptions of manhood. Credit: AsiaVision/Getty Images

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