ምምልካት ንናይ ዉልቂ ልቓሕ

ምምልካት ንናይ ዉልቂ ልቓሕPlay09:59 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.39MB) ብዙሓት ሰባት ፡ ወጻኢታት መነባብሮ ባዕሎም ንምምሕዳር ዘለዎም ድልየት፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ። ይኹን እምበር: ቅድሚ ዝዀነ ይኹን ናይ ልቓሕ ስምምዕ ምግባር: ብጥንቃቐ ኽሕሰበሉ ዘለዎ ሓያሎ ረቛሒታት ኣሎ ።ShareLatest podcast episodesጥዕና ኣእምሮን ሕውየትን ደቂ ተባዕትዮ ንሰላም ሓንቲ ስድራቤት ወሳኒ ባእታ።ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (8 ሕዳር 2023)ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (07 ሕዳር 2023)ታምራት ቶላ ኣብ ማራቶን ኒው ዮርክ ተዓዊቱ፣ ኤርትራ ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣይክትሳተፍን'ያ፣ ስዕረት ኣርሴናልን VAR (ቪኤይኣር)ን