ኣውስትራልያውያን ፓይለታት መንገዲ ኣየራት ቻይና ይስሕብኦም

A passenger jet of China Eastern Airlines prepares to land at the Taiyuan Wusu International Airport in heavy smog (AAP) Source: AAP
Published 3 January 2017 at 5:38pm
By ኤስቢኤስ ትግርኛ
Source: SBS
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ሰባት ካብን ናብን ኣውስትራልያን ቻይናን ተራእዩ ብዘይፈልጥ ቁጽሪ ይጓዓዙ ኣለው። እንተኾነ ግን እዚ ንቱሪዝም ጥራይ ኣይኮነን መተባብዒ ኮይኑ ዘሎ። ኣውስትራልያውያን ፓይለታትውን ገንዘብ የኻዕብትሉ ኣለው። እተን ምኩራት ኣብረርቲ ነፈርቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ምድላይ ዝርከባ ቻይናውያን መደበራት ኣየር ምስአን ክሰርሑ ኣዝዩ ዝለዓለ ጥሙር ክፍሊት ወይ ደሞዝ ይቕርባሎም ኣለዋ።
Published 3 January 2017 at 5:38pm
By ኤስቢኤስ ትግርኛ
Source: SBS
Available in other languages
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