“ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ኣብቲ ሲምፖዝዮም ግዳይ እዩ ኮይኑ።” ቀዳማይ ክፋል ዘተ ምስ ወሃብቲ ቃል ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ፡ ከማል ዓሊን ተወልደ ስእለን
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Published 8 July 2019 at 7:34pm
By Beyene Semere
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ባይቶ ይኣክል ኤርትራዊያን ነበርቲ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣብ ዋሽንግቶን ካብ 24-25 ግንቦት 2019 ሲምፖዚዮም ብምግባር ካብ 35 ከተማታት ኣመሪካ ዝመጹ 88 ወከልቲ ኣቚሞም ኔሮም። ናይዚ ባይቶ ኣቃዉማን ንጥፈታትን ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ዘለዎ ራኢታትን ዝምልከት ዝተገብረ ዘተ ናይ ኤስ ቢ ኤስ ራዲዮ እዩ። ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክቐርብ እዩ።
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