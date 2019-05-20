ንኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ምርካባ ከም ሃገር ዝፈለጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ

Source: Fessehaye Abrham
Published 20 May 2019 at 5:15pm, updated 21 May 2019 at 8:37pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
ካብ ሰልፊ ለበር ዝነውሐ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ ዝነበረ ቦብ ሀውክ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ብሓሙስ ዓሪፉ። ንሱ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራሊያ ዓቢ ክብሪ ዘውህብ ስራሕ ዝፈጸመ እዩ። ን “Towards Asmara” ትብል መጽሓፍ ናይ ፍሉጥ ደራሲ ቶም ኬንሊ ኣብ 1989 ኣብ ዝመረቐሉ እዋን፡ ብዛዕባ ኤርትራ እወታዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ከምዝነበሮን መንግስቱ ነቲ ኣብ ቃልሲ ነጻነት ዝጋደል ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕጋዝ ድሉው ከምዝነበረ ዝገልጽ መደረ ኣስሚዑ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኣውስትራሊያ ሓላፊ ማሕበር ረዲኤት ኤርትራ (ኤራ) ዝነበረን ብድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ናይ ፈለማ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኣውስትራሊያን ዝነበረ ፍስሃየ ኣብርሃም ኣብ ምምራቕ እቲ መጽሓፍን ብዛዕባ ኤርትራ መደረ ዝስምዐን ሓደ ኔሩ፡ ኣምባሳደር ፍስሃየ ብዛዕባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኣውስትራሊያን ንናጽነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቓልሲ ዝነበረ ኣተሓሕዛን፡ ምስ ታሪኽ ቦብ ሀውክ ኣተሓሒዙ ገሊጹ ኣሎ።
Published 20 May 2019 at 5:15pm, updated 21 May 2019 at 8:37pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share