ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ምርካባ ከም ሃገር ዝፈለጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Bob Hawk

Source: Fessehaye Abrham

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 May 2019 at 5:15pm, updated 21 May 2019 at 8:37pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ካብ ሰልፊ ለበር ዝነውሐ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ ዝነበረ ቦብ ሀውክ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ብሓሙስ ዓሪፉ። ንሱ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራሊያ ዓቢ ክብሪ ዘውህብ ስራሕ ዝፈጸመ እዩ። ን “Towards Asmara” ትብል መጽሓፍ ናይ ፍሉጥ ደራሲ ቶም ኬንሊ ኣብ 1989 ኣብ ዝመረቐሉ እዋን፡ ብዛዕባ ኤርትራ እወታዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ከምዝነበሮን መንግስቱ ነቲ ኣብ ቃልሲ ነጻነት ዝጋደል ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕጋዝ ድሉው ከምዝነበረ ዝገልጽ መደረ ኣስሚዑ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኣውስትራሊያ ሓላፊ ማሕበር ረዲኤት ኤርትራ (ኤራ) ዝነበረን ብድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ናይ ፈለማ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኣውስትራሊያን ዝነበረ ፍስሃየ ኣብርሃም ኣብ ምምራቕ እቲ መጽሓፍን ብዛዕባ ኤርትራ መደረ ዝስምዐን ሓደ ኔሩ፡ ኣምባሳደር ፍስሃየ ብዛዕባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኣውስትራሊያን ንናጽነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቓልሲ ዝነበረ ኣተሓሕዛን፡ ምስ ታሪኽ ቦብ ሀውክ ኣተሓሒዙ ገሊጹ ኣሎ።

Published 20 May 2019 at 5:15pm, updated 21 May 2019 at 8:37pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ