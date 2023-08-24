ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ጆሃንስበርግን ትጽቢታቱን ።
ኣብዚ ብኣገልግሎት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ዝወጸ ስእሊ ፡ ፕረዚደንት ብራዚል ሉዊዝ ኢንኣሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ፡ ፕረዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ፡ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናረንድራ ሞዲን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭን ፡ ኣብቲ ኣብ ጆሃንስበርግ ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ ዋዕላ ቝጠባ እተሳተፉ ጕጅለ ብሪክስ ። ሰሉስ 22 ነሓሰ 2023 ። (Russian Foreign Ministry Press Service via AP) Credit: AP
መራሕቲ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ጆሃንስበርግ መበል 15 ዓመታዊ ዋዕላኦም የካይዱ ኣለዉ ። እቲ ኣኼባ ብፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ተኣንጊዱ ፣ ንኣባልነት እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ምስፋሕን ንምዕራባዊ ጽልዋ ንምምካትን ምሕያልን ዝዓለመ ዘተ ክግበር እዩ ።
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