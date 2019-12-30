“ትካላት ዘይኮኑ ብዓባያ ኢትዮጵያ እያ በዚ ኣብስልጣን ዘሎ ትሽየጥ ዘላ።” ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ትካላት ዘይኮኑ ብዓባያ ኢትዮጵያ እያ በዚ ኣብስልጣን ዘሎ ትሽየጥ ዘላ።” ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤልPlay05:10ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: DWGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.47MB)Published 30 December 2019 at 2:37pmSource: SBS ኣብ መቐለ ንኽልተ መዓልቲ ዝተገብረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ 9 ነጥቢታት ዝሓዘ መግለጺ ብምውጻእ ተዛዚሙ። እቲ ካብዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ዝውክሉ 1500 ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዘትዩን ኣብ መደምደምታ በጺሑን።Published 30 December 2019 at 2:37pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ