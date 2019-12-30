ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ትካላት ዘይኮኑ ብዓባያ ኢትዮጵያ እያ በዚ ኣብስልጣን ዘሎ ትሽየጥ ዘላ።” ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል

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Published 30 December 2019 at 2:37pm
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ኣብ መቐለ ንኽልተ መዓልቲ ዝተገብረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ 9 ነጥቢታት ዝሓዘ መግለጺ ብምውጻእ ተዛዚሙ። እቲ ካብዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ዝውክሉ 1500 ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዘትዩን ኣብ መደምደምታ በጺሑን።

Published 30 December 2019 at 2:37pm
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