"ሓድሕድ ምቅብባል እንተሊዩ እዩ ብዙሕነት ባህሊታትን ብሄራትን ሃይማኖታትን ጠቓሚ ዝኸውን" ወ/ሮ ከውሰር ዓ/ራሕማን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen "ሓድሕድ ምቅብባል እንተሊዩ እዩ ብዙሕነት ባህሊታትን ብሄራትን ሃይማኖታትን ጠቓሚ ዝኸውን" ወ/ሮ ከውሰር ዓ/ራሕማንPlay23:25ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Kawser and AryamGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (42.9MB)Published 13 February 2020 at 4:59pmBy በየነ ሰመረSource: SBS ኣብ ዋሺንግቶን ብ ዕለት 8 ለካትት ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራዊያን ተጌሩ ኔሩ ነቲ ዋዕላ ኣመልኪትና ካብ ኣወሃሃድቲ እቲ ጉባኤ ምስ ወ/ሮ ኮይሰር ዓበልሩሕማንን ወ/ሮ ኣርያም ኣብርሃምን ዕላል ኣለና።Published 13 February 2020 at 4:59pmBy በየነ ሰመረSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር