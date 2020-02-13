ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ሓድሕድ ምቅብባል እንተሊዩ እዩ ብዙሕነት ባህሊታትን ብሄራትን ሃይማኖታትን ጠቓሚ ዝኸውን" ወ/ሮ ከውሰር ዓ/ራሕማን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview Tigrinya

Source: Kawser and Aryam

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Published 13 February 2020 at 4:59pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS

ኣብ ዋሺንግቶን ብ ዕለት 8 ለካትት ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራዊያን ተጌሩ ኔሩ ነቲ ዋዕላ ኣመልኪትና ካብ ኣወሃሃድቲ እቲ ጉባኤ ምስ ወ/ሮ ኮይሰር ዓበልሩሕማንን ወ/ሮ ኣርያም ኣብርሃምን ዕላል ኣለና።

Published 13 February 2020 at 4:59pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS
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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

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