ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሞዛይክ ባህሊ (11 ለካቲት 2017}፡ ድጉል ሓዊ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Flinder st station (SBS)

Flinder st station (SBS) Source: Flinder st station (SBS)

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Published 11 February 2017 at 5:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ድጉል ሓዊ፡ ሓጺር ዛንታ ብበየነ ሰመረ.....እናፋጸየት እትመጽእ ባቡር ኣብቲ ንጉሰ ዘሊሉ ወዲቕዎ ዘሎ ሓዲድ ክትበጽሕ ደቓቕ ጥራይ ከምዝተረፋ እቲ ሰሌዳ ይሕብር ኣሎ። እቲ ነቲ ከምዘፍርሕ ፊልም መወዳእታ ንጉሰ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ዝከታተል ዝነበረ ህዝቢ ከብዱ ሓቖፈ። መዛረቢ ረዲዮ ዝሓዙ ሰብ ዕጥቂን ሰራሕተኛታት መትሮን ነቲ ቦታ ዓሰልዎ። ንዘረባን ድርድርን ግና ግዜ ኣይነበረን። ናይ ንጉሰ ሞትን ህይወትን ናይ ሰከንድታት ሕቶ ጥራይዩ ተሪፍዎ ዘሎ....

Published 11 February 2017 at 5:53am
By Beyene Semere
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