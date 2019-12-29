ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሱዳን: ኣብ 2020 ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዕጽፊ ክትውስኽ እያ። (ካብ ኣርእስታት ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን)Play06:35ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.06MB)Published 29 December 2019 at 11:44amSource: SBS ኣብ መቓዲሾ ዋና ከተማ ሶማሊያ ካብ ሓንቲ ቦምባታት ተጠቕጢቓ ዝነበረት መኪና ብምፍንጃሩ ልዕሊ 90 ሰባት ሞይቶም ኣብ ኢትዮጵያ መሳጊድ ብምቅጻሎም ኣብ ብዙሕ ከተማታት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ተጌሩ።Published 29 December 2019 at 11:44amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ