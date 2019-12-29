ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሱዳን: ኣብ 2020 ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዕጽፊ ክትውስኽ እያ። (ካብ ኣርእስታት ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Horn of Africa

Source: EBC

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Published 29 December 2019 at 11:44am
Source: SBS

ኣብ መቓዲሾ ዋና ከተማ ሶማሊያ ካብ ሓንቲ ቦምባታት ተጠቕጢቓ ዝነበረት መኪና ብምፍንጃሩ ልዕሊ 90 ሰባት ሞይቶም ኣብ ኢትዮጵያ መሳጊድ ብምቅጻሎም ኣብ ብዙሕ ከተማታት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ተጌሩ።

Published 29 December 2019 at 11:44am
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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

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'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

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'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

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ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ