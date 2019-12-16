ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሴካፋ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ

Source: The New York Times
Published 16 December 2019 at 6:33pm, updated 16 December 2019 at 6:40pm
Source: SBS
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (16/12/2019) * ኬንያዊ ጎያያይ ማራቶን ኤልየድ ኪፕቾገ ናይ’ዚ ዓመት ኮኾብ ስፖርት ዓለም ተባሂሉ ብስፖርትስ ፐርሰናሊቲ ተመሪጹ፡ * ኣብ ኮልካታን ማላጋን ኢትዮጵያውያን ጉቴኒ ሾኔን ሰላማዊት ጌትነትን ክብረወሰናት ዝተወዳደራሉ ከተማታት ብምምሕያሽ ተዓዊተን፡ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ንሪያል ሶሰይዳድ ሽቶ ብምምዝጋብ ጉዕዞ ባርሴሎናን መሲን ኣብ ላሊጋ ይገትእ፡ * ሃገራዊት ጋንታ ኩእግሪ ኤርትራ ኣብ ግጥም ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ፡ ደቀንስትዮ መንእሰያት ት17 ከኣ ብኡጋንዳ ብገፊሕ ክሰዓራ እንከለዋ ንጂቡታውያን ግን ስዒረንአን፡ * ዝተሰባበረት ራኬት አሜሪካዊት ኮኾብ ባይታ ቴኒስ ሰረና ዊልያምስ ብኽቡር ተሸይጣ
Published 16 December 2019 at 6:33pm, updated 16 December 2019 at 6:40pm
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