ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ስደተኛ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ክወዳደሩ ተመሪጾም

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

bango la michezo ya olimpiki

bango la michezo ya olimpiki Source: IOC

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 24 June 2019 at 9:54pm, updated 24 June 2019 at 11:37pm
Source: SBS
Available in other languages

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (24/06/2019) ኤርትራዊ ኣትሌት ኣፈወርቂ ብርሃነ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ቭልዶቫን ሮድ ረይስ ተዓዊቱ፡ ኣህጉራዊ ኮሚተ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ዝርከብዎም ኣብ ቶክዮ ኦሎምፒክ 2020 ትሳተፍ ኦሎምፒካዊት ጋንታ ስደተኛታት ስም ዝርዝር ዘርጊሑ፡ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምስሪ ተጀሚሮም፡ ልሙዳት ተርእዮታት ምስሕሓብ ብዛዕባ ክፍሊታት ገንዘብ ምስንኻላት ከይፈጥሩ ተሰጊኡ መርሃዊ ቅዱስን ጽጋቡ ግርማይን ተሳትፎኦም ኣብ ዙር ስዊስ ወዲኦም

Published 24 June 2019 at 9:54pm, updated 24 June 2019 at 11:37pm
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ