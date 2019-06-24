ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ስደተኛ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ክወዳደሩ ተመሪጾም

bango la michezo ya olimpiki Source: IOC
Published 24 June 2019 at 9:54pm, updated 24 June 2019 at 11:37pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (24/06/2019) ኤርትራዊ ኣትሌት ኣፈወርቂ ብርሃነ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ቭልዶቫን ሮድ ረይስ ተዓዊቱ፡ ኣህጉራዊ ኮሚተ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ዝርከብዎም ኣብ ቶክዮ ኦሎምፒክ 2020 ትሳተፍ ኦሎምፒካዊት ጋንታ ስደተኛታት ስም ዝርዝር ዘርጊሑ፡ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምስሪ ተጀሚሮም፡ ልሙዳት ተርእዮታት ምስሕሓብ ብዛዕባ ክፍሊታት ገንዘብ ምስንኻላት ከይፈጥሩ ተሰጊኡ መርሃዊ ቅዱስን ጽጋቡ ግርማይን ተሳትፎኦም ኣብ ዙር ስዊስ ወዲኦም
Published 24 June 2019 at 9:54pm, updated 24 June 2019 at 11:37pm
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