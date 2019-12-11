Source: Nobel
ኣርእስታት ዜና፡ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣመስጊኖም ዝተቐበሉዎ ሽልማት ኖበል መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ፀማም እዝኒ ሂበንኦ። ኣንጻር ህወሓት ኢህወደግ ብብረት ክቃለስ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10 ዓመት ዝፀንሐ: ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ደምህት) ምስ ህወሓት ክዋሃድ ወሲኑ። ብኻልእ ወገን ንሳላሳ ዓመታት ምስ ህወሓት ከይተዓረቑ ብዝቐፀሉ በዓል ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝመስረቱዎ ዴሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ( ትዴት) ሽሙ ናብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ለዊጡ ምስ ፓርቲ ብልፅግና ክወሃድ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፉ 19 ዓመታት እቲ ጫፍ ናይ ምንባር መዋእል ህይወት ኢትዮጵያዊ ብ13.5 ዓመታት ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣነጺሩ። ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሮማ ዝተሃንጸ ከተማ ከም ዝተረኽበ ተመራመርቲ ገሊጾም። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሰሪ ቅልውላው ልዕሊ 7000 ተምሃሮ ትምህርቲ ጠጠው ኣቢሎም። ኤርትራ ክሳብ 2024 ካብ 4-5% ቁጠባዊ ዕቤት እተመዝግበሉ ዕድል ከምዘሎ ተገሊጹ። (ካብ ጸብጻባት)
Published 12 December 2019 at 8:14am
Source: SBS
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