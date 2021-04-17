“ሎሚ ሓድሽ ፓትርያርክ ክሾሙ ዝጓየዩ ዘለዉ፡ ዓቕሞም ስለተጸንቀቐን፡ ፖለቲካ ከባቢና ተሃዊኹ ስለዘሎን’ዩ።”

Keshi Tecle Teferi and Keshi Teclemariam Merkatsion Source: Supplied
Published 18 April 2021 at 9:34am, updated 23 April 2021 at 9:58am
Source: SBS
ኣብዚ ቕነ፡ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኤርትራ፡ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ከምዝሸይም መግለጺ ኣውጺኡ ቀኒዩ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቶም ሕጋዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ብህይወት ኣብ ማሕዩር ኣብዘለዉሉ ብምዃኑ፡ ብዙሓት መራሕቲን ምእመናን ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ተቓዉሞኦም የስምዑ ኣለዉ። ንሎሚ ብዛዕባዚ ጉዳይ ንሊቀ ካህናት ቀሺ ተክለማርያም መርካጽዮንን ሊቀ ህሩያን ቀሺ ተኽለ ተፈሪን ኣዛሪብናዮም ኣለና። ኣብዚ ክስማዕ ይከኣል’ዩ። ካልኣይ ክፋሉ ኣብዝቕጽል ክቐርብ እዩ።
Published 18 April 2021 at 9:34am, updated 23 April 2021 at 9:58am
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