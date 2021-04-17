ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ሎሚ ሓድሽ ፓትርያርክ ክሾሙ ዝጓየዩ ዘለዉ፡ ዓቕሞም ስለተጸንቀቐን፡ ፖለቲካ ከባቢና ተሃዊኹ ስለዘሎን’ዩ።”

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Eritrean Orthodox church plans to elect a new Patriarch, Leaders of the church in Diaspora speak on the legality of the election .

Keshi Tecle Teferi and Keshi Teclemariam Merkatsion Source: Supplied

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Published 18 April 2021 at 9:34am, updated 23 April 2021 at 9:58am
Source: SBS

ኣብዚ ቕነ፡ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኤርትራ፡ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ከምዝሸይም መግለጺ ኣውጺኡ ቀኒዩ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቶም ሕጋዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ብህይወት ኣብ ማሕዩር ኣብዘለዉሉ ብምዃኑ፡ ብዙሓት መራሕቲን ምእመናን ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ተቓዉሞኦም የስምዑ ኣለዉ። ንሎሚ ብዛዕባዚ ጉዳይ ንሊቀ ካህናት ቀሺ ተክለማርያም መርካጽዮንን ሊቀ ህሩያን ቀሺ ተኽለ ተፈሪን ኣዛሪብናዮም ኣለና። ኣብዚ ክስማዕ ይከኣል’ዩ። ካልኣይ ክፋሉ ኣብዝቕጽል ክቐርብ እዩ።

Published 18 April 2021 at 9:34am, updated 23 April 2021 at 9:58am
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“ኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጦንዮስ እተዋህበ ቅብኣ ንሃገርና ከም ሃገር ዘፍለጠን ልኡላዉነታ ክሕሎን ዝገበረን ፍሉይ ቅብኣ’ዩ።”



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