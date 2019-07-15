ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

'ሓደስቲ ዝገዛእናዮም ተጻወቲ ከነፋልጥ እንከለና ደሃዮም ዝጠፍአ ህጻናት መታን ከተዳልዩና ጎድኒ ጎድኖም ክንሕብረኩም ኢና'

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73 people arrested for suspected involvement in riot in Ethiopia

Source: CGTN

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Published 15 July 2019 at 9:27pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (15/07/2019) ኤርትራዊ ኣትሌት ፊልሞን ኣብርሃም ሰንበት ኣብ ኦስትርያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ግሮስግሎኽነር በርግሎውት ተዓዊቱ፡ ኢትዮጵያ መበቆል ዘለዋ ሆላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ኣብ ውድድራት ኣልማዛዊ ሊግ ሞናኮ ናይ ሓደ ማይል ክብረወሰን ዓለም ብምስባር ተዓዊታ፡ ዙር ፈረንሳ 2019 ብዓወት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳሪል ኢምፒ ታሽዓይ መድረኹ ኣብ መዓልቲ ባስቲል ብምክያድ ይቕጽል ኣሎ፡ ፕረዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ንኢትዮጵያዊ ዳኛ በኣምላክ ተሰማ ብርእሱ ሃሪምዎ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ ንሓደ ዓመት ተኣጊዱ፡ ሓደስቲ ዝገዛእናዮም ተጻወቲ ከነፋልጥ እንከለና ድሃዮም ዝጠፍአ ህጻናት ከኣ ከተዳልዩና ኢኹም ትብል ጋንታ ሮማ

Published 15 July 2019 at 9:27pm
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