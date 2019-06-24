ቅትለት ዓበይቲ መራሕቲ ዘስዓበ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ

Source: Ethiopian Government
Published 24 June 2019 at 5:30pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝተገበረ ፈተነ ዕልዋ ኣርባዕተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ክልልን ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ዝተቐትሉ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬስ ሴክሬታሪ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣረጋጊጹ። ንሳቶም ድማ ፡ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮነንን ኣማኻሪኡ ኣቶ እዘዝ ዋሱ ኣብ ከተማ ባህርዳር ክቕተሉ እንከለዉ፡ ኢታ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መኮነን ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ድማ ብዓጀብቲ ጀነራል ሰዓረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንበሪ ቤት ጀነራል ሰዓረ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ዝርዝር ጸብጻብ......
Published 24 June 2019 at 5:30pm
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