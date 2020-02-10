ቢንያም ግርማይ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ወርሒ ጥሪ ተሰይሙ፡ ኣትሌት ኣባዲ ሃዲስ ኣብ መበል 22 ዓመቱ ዓሪፉ፡

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Published 10 February 2020 at 6:14pm, updated 6 April 2021 at 12:28pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (10/02/2020) * ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር 2017 ነሓስ መዳልያ ዝዓተረ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣባዲ ሓድሽ ብሕማም ኣብ መበል 22 ዓመቱ ዓሪፉ፡ * ጋንታ ቅድድም ብሽግለታ ‘እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ’ ብደረጃ ኮንቲነንታል ቲም ክትወዳደር ሕብረት ቅድድም ብሽግለታ ዓለም/ዩሲኣይ ከምዝተቐበላ ኣፍሊጣ፡ * ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብኣዳለውቲ ቅድድም ብሽግለታ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ/ኣፍሪካን ሳይክሊስት ኦፍ ዘ ማንዝ ናይ ወርሒ ጥሪ ተሰይሙ፡ * ኣብ ስፐይን ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ሽቶ ናይ ምምዝጋብ ገስጋሱ ብምቕጻል ሮቡዕ ንሪያል ማድሪድ ካብ ግጥማት ዋንጫ ንጉስ ገሊፉ ንኣትለቲክ ቢልባኦ ኣብ ላሊጋ ስዕረት ከትስከም ጌሩ፡ * ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይናን ኤስያን ንብዙሓት ውራያት ስፖርት ክስረዙ ገይሩ ንኻልኦት ከኣ ኣብ ጠርጠራታት ከምዝኣትዉ ገይሩ
Published 10 February 2020 at 6:14pm, updated 6 April 2021 at 12:28pm
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