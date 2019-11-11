ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ግጥም ኣርሴናል ለስተር ሲቲ ተዓዚቦም ናብ መደቀሲኦም እናተመልሱ ድሕሪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ብውሑዱ ክልተ መይቶም፡
Source: Mereja
Published 11 November 2019 at 7:31pm, updated 11 November 2019 at 7:50pm
Source: SBS
Available in other languages
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (11/11/2019) * ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ማራቶናት ቻይና ተዓዊቶም፡ ሰለስተ ኣትሌታት ከኣ ንብሉጻት መንእሰያት ኣትሌታት ዓለም ነዊሕ ርሕቀት ተሓጽዮም፡ * ኣብ ከተማ ወልዲያ ግጥም ኣርሰናልን ለስተርን ተዓዚቦም ናብ መደቀሲኦም እናተመልሱ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ተባኢሶም ክልተ ተቐቲሎም፡ * ሰለስተ ኣብ ደገ ዝጻወቱ ዝርከብዎም 25 ዝኣባላታ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንመጻረዪ ግጥማት ኣንጻር ማዳጋስካርን ኣይቮሪኮስትን ተመሪጻ፡ * ህቡባት ኣትሌታት ዓለም ተፈላጥነቶም ኣብ ምቅላስ ኣድልዎን ዓመጽን ክጥቀምሉ መጸዋዕታ ቀሪቡ፡
Published 11 November 2019 at 7:31pm, updated 11 November 2019 at 7:50pm
Source: SBS
Available in other languages
Share