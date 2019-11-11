ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ግጥም ኣርሴናል ለስተር ሲቲ ተዓዚቦም ናብ መደቀሲኦም እናተመልሱ ድሕሪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ብውሑዱ ክልተ መይቶም፡

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weldia University students

Source: Mereja

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 11 November 2019 at 7:31pm, updated 11 November 2019 at 7:50pm
Source: SBS
Available in other languages

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (11/11/2019) * ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ማራቶናት ቻይና ተዓዊቶም፡ ሰለስተ ኣትሌታት ከኣ ንብሉጻት መንእሰያት ኣትሌታት ዓለም ነዊሕ ርሕቀት ተሓጽዮም፡ * ኣብ ከተማ ወልዲያ ግጥም ኣርሰናልን ለስተርን ተዓዚቦም ናብ መደቀሲኦም እናተመልሱ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ተባኢሶም ክልተ ተቐቲሎም፡ * ሰለስተ ኣብ ደገ ዝጻወቱ ዝርከብዎም 25 ዝኣባላታ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንመጻረዪ ግጥማት ኣንጻር ማዳጋስካርን ኣይቮሪኮስትን ተመሪጻ፡ * ህቡባት ኣትሌታት ዓለም ተፈላጥነቶም ኣብ ምቅላስ ኣድልዎን ዓመጽን ክጥቀምሉ መጸዋዕታ ቀሪቡ፡

Published 11 November 2019 at 7:31pm, updated 11 November 2019 at 7:50pm
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ