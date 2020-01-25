ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ህይወት ንምድሓን ኣብ ምጥፋእ ሓዊ ህይወቶም ዘጥፍኡ ኣብረርቲ ይዝከሩ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

NACA Feature

آتش‌سوزی‌های تابستان گذشته در نیوساوت‌ولز نزدیک دوونیم هزار خانه را ویران کردند. Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 January 2020 at 11:03am
By Omar Dabbagh
Presented by Beyene Semere
Source: SBS

ነታ ሃገረይ ኢሎም ኣብ ዘይጽውዕዋ ንዝተፈጥረ ባርዕ ጣሻ ንምጥፋእን ህይወት ንምድሓንን ህይወቶም ዘጥፍኡ ኣብረርቲ ነፋሪት ከም ጀጋኑ ኮይኖም ክዝከሩ ጀሚሮም። እቶም 3 ኣመሪካዊያን ኣብ ደቡባዊ ኒው ሳውዝ ወልስ ንዝነድድ ዝነበረ ጣሻ ንምጥፋእ ማይ ትንስንስ ነፋሪት እናብረሩ እዮም ህይወቶም ሲኢኖም፡ ኣባላት ስድራኦምን ምርመርቲን ካብ ኣመሪካ ናብ ኣውስትራሊያ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ናቶም ምማት ኣብታ ክፍለግዝ ኣት ካብዝተራእየ እቲ ጸልማት ወቕቲ ሓጋይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ኩነታት ኣዚዩ ኣኽፊእዎ ኣሎ፡፤

Published 25 January 2020 at 11:03am
By Omar Dabbagh
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

2023-01-07.png

እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር