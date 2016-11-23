ኣብ ዱኳናት ህንዲ ዝሽየጡ ፍርያት መግቢ ጸገም ከምዘለዎም SBS ኣቃሊዑ።

RE LABELLED [Credit: SBS Punjabi Radio] Source: RE LABELLED [Credit: SBS Punjabi Radio]
Published 23 November 2016 at 12:18pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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SBS ረድዮ ቋንቋ ፑንጃቢ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝርከብ ናይ ደቡብ ኤሺያ ዱኳናት ዝሽየጥ ፍርያት መግቢ ዝምልከት ኣሳእል ኢመይላትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሑ ዝጸንሑን ክእክብ ጸኒሑ።ካብ ሰማዕቱ ክግለጹ ዝጸንሑ መረረታት፡ እቲ ኣብ ዱዃናት ህንዲ ዝሽየጥ ፍርያት መግቢ ዝበስበሰን ዝጨነወን እዩ።ኣብዚ ሕጂ እዋን SBS ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብቲ ናይ ኮሚኒቲታት ዝሽየጡ ነገራት ንሰባት ብ ኣለርጂ ዝጎድኡን፡ እቲ መግቢ ዕድመ ዝወድቀሉ ዕለት ዘደናግር ጽሑፍ ዘለዎን ኮይኑ ረኺብዎ።
Published 23 November 2016 at 12:18pm
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