ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ዱኳናት ህንዲ ዝሽየጡ ፍርያት መግቢ ጸገም ከምዘለዎም SBS ኣቃሊዑ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

RE LABELLED [Credit: SBS Punjabi Radio]

RE LABELLED [Credit: SBS Punjabi Radio] Source: RE LABELLED [Credit: SBS Punjabi Radio]

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 23 November 2016 at 12:18pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

SBS ረድዮ ቋንቋ ፑንጃቢ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝርከብ ናይ ደቡብ ኤሺያ ዱኳናት ዝሽየጥ ፍርያት መግቢ ዝምልከት ኣሳእል ኢመይላትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሑ ዝጸንሑን ክእክብ ጸኒሑ።ካብ ሰማዕቱ ክግለጹ ዝጸንሑ መረረታት፡ እቲ ኣብ ዱዃናት ህንዲ ዝሽየጥ ፍርያት መግቢ ዝበስበሰን ዝጨነወን እዩ።ኣብዚ ሕጂ እዋን SBS ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብቲ ናይ ኮሚኒቲታት ዝሽየጡ ነገራት ንሰባት ብ ኣለርጂ ዝጎድኡን፡ እቲ መግቢ ዕድመ ዝወድቀሉ ዕለት ዘደናግር ጽሑፍ ዘለዎን ኮይኑ ረኺብዎ።

Published 23 November 2016 at 12:18pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ