መልእኽቲ ሓድሽ ዓመተ 2016ን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ካብ ቐሺ ገብረብርሃን ፍስሃ

መልእኽቲ ሓድሽ ዓመተ 2016ን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ካብ ቐሺ ገብረብርሃን ፍስሃPlay12:51 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.3MB) መልእኽቲ ቀሺ ገብረ ብርሃን ፍስሃ ኣመሓዳሪ ርእሰ ኣድባራት ቅድስቲ ማርያምን ሚካኤልን ብርስቤን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመተ 2016 ከምኡውን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን።ShareLatest podcast episodesግብጺ ብዘይ መሓመድ ሳላሕ ንኢትዮጵያ ስዒራታ፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ንሽወደን ሽቶ ኣመዝጊቡ፣ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 መስከረም 2023)ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኣስሩ መሪሕነት 4 ውድባት ብዋሕስ ክፍትሑ ብቤት ፍርዲ ተፈቒዱ ግን ከም ዘይተፈትሑ ተገሊጹ።መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ካብ መልኣከ ሰላም ኣባ ሳህለማርያም ሃይሉ፡ ምስካየ ህዙናን መድሃኔ ዓለም ብርስበን።