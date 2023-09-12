መልእኽቲ ሓድሽ ዓመተ 2016ን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ካብ ቐሺ ገብረብርሃን ፍስሃ

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Credit: Beyene Weldegiorgis

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መልእኽቲ ቀሺ ገብረ ብርሃን ፍስሃ ኣመሓዳሪ ርእሰ ኣድባራት ቅድስቲ ማርያምን ሚካኤልን ብርስቤን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመተ 2016 ከምኡውን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን።

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