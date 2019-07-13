ፖለቲካ ኤርትራ ንክልተ ሰብኡታ ዝበልዓ ፡ ገነት ሃብተገርግስ ወልዱ

Source: Supplied
Published 13 July 2019 at 12:12pm, updated 3 December 2021 at 7:49pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
እቲ ሓኪም ዝነበረ ናይ ፈለማ ሰብኣያ ተጋዳላይ ኣስመሮም ኣብ ሰማኒያታት ኣብ ሜዳ ተረሺኑ። ድሕሪ ሾመንት ዓመት ዝተመርዓወቶ ኣባል መሪሕነት ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ፈለማ ተስዓታት ካብ ከሰላ ተጨውዩ ናብ ኤርትራ ተወሲዱ። ተጋዳላይ ኣስመሮም ንምንታይ ክቕንጸል ተደልዩ? ወልደማርያምከ ንምንታይን ብኸመይን ካብ ከሰላ ተጨውዩ ናብ ኤርትራ ምስተወስደ ሃለዋቱ ጠፊኡ? ህይወት ገነትን ደቆምን ኣብ ሱዳንን ኣብ ኣውስትራሊያን ከመይ ይመስል? መልሲ ናይዚ ኣብዚ ትሕዝቶ ክጸንሓኩም እዩ።
Published 13 July 2019 at 12:12pm, updated 3 December 2021 at 7:49pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share