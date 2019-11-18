ህወሓት ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ብዓብላሊ ድምጺ ናብ ውህደት ክኣቱ ዝወሰዶ ውሳኔ ብምሉእ ድምጺ ነጺግዎ:

Source: Borkena
Published 18 November 2019 at 7:21pm, updated 18 November 2019 at 7:26pm
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ጸብጻብ ዜናታት * ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ብዓብላሊ ድምጺ ናብ ውህደት ክኣቱ ወሲኑ። ህወሓት ነቲ ውሳኔ ብምሉእ ድምጺ ነጺግዎ። * ሚንስትር ጉዳይ ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰላም ዓለም አገዳሲ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ኣብ ጅዳ ምስ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ዝኸፈትዎ መድረኽ ከም'ቲ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ኩየት ዘሕለፉዎ መልእኽቲ: መንግስቲ ኤርትራ ንዝኸፈቶ ዕድል ወፍሪ ኤርትራውያን ክጥቀመሉ ፀዊዖም። * መንግስቲ ኢትዮጵያ ግርጭት ዝበዝሐን ዩኒቨርሲታት ክዓፁ'የ ክብል ኣጠንቂቑ። * ን3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ዝሽፍን ክታበት ፀረ ሕማም ኣንቅጺ ኣብ ኤርትራ ይቕጽል ኣሎ። * ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብህዝባዊ ጎስጓስ ከም ቀላሚኖ ዝበሉ 12 ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ክትሃንጽ ምስ ኮንስትራክሽን ሱር ተሰማሚዖም።
Published 18 November 2019 at 7:21pm, updated 18 November 2019 at 7:26pm
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