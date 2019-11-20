መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ መንግስቲ ክፍሊት ሓገዝ ወይ ኣበል ዝቕበሉ ሰባት ዕዳታት ዘምልሰሉ ናይ ኮምፒውተር ኣሰራርሓ ወይ ‘ሮቦ ደት' ገዲፍዎ፡
Source: AAP
Published 20 November 2019 at 10:09pm
Source: SBS
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ፈደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ መንግስቲ ክፍሊት ሓገዝ ወይ ኣበል ዝቕበሉ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ዕዳታት ዘምልሰሉ ናይ ኮምፒውተር ኣሰራርሓ ወይ ‘ሮቦ ደት' ይቕይሮ’ሎ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ተቐበልቲ መንግስታዊ ክፍሊት ወይ ሓገዝ በቲ ሰንተርሊንክ ዝጥቀመሉ መስርሕ ካብ’ቲ ዝግብኦም ንላዕሊ ተመላሲ ከፊሎም፡ እዚ ዕዳ ተባሂሉ ዝኸፈልዎ ክምለሰሎም ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን መጸዋዕታታት ይቐርቡ’ለው።
Published 20 November 2019 at 10:09pm
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