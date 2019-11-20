ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ መንግስቲ ክፍሊት ሓገዝ ወይ ኣበል ዝቕበሉ ሰባት ዕዳታት ዘምልሰሉ ናይ ኮምፒውተር ኣሰራርሓ ወይ ‘ሮቦ ደት' ገዲፍዎ፡

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

A Centrelink office in Salisbury, north of Adelaide

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Published 20 November 2019 at 10:09pm
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ፈደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ መንግስቲ ክፍሊት ሓገዝ ወይ ኣበል ዝቕበሉ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ዕዳታት ዘምልሰሉ ናይ ኮምፒውተር ኣሰራርሓ ወይ ‘ሮቦ ደት' ይቕይሮ’ሎ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ተቐበልቲ መንግስታዊ ክፍሊት ወይ ሓገዝ በቲ ሰንተርሊንክ ዝጥቀመሉ መስርሕ ካብ’ቲ ዝግብኦም ንላዕሊ ተመላሲ ከፊሎም፡ እዚ ዕዳ ተባሂሉ ዝኸፈልዎ ክምለሰሎም ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን መጸዋዕታታት ይቐርቡ’ለው።

Published 20 November 2019 at 10:09pm
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