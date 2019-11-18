ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ "ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ" ንዝበልዎ ዘዋሪ መመርሒ ናብ ኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም፡
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Published 18 November 2019 at 9:51pm, updated 18 November 2019 at 10:06pm
Source: SBS
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ዕለታዊ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ (18/11/19) * ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ "ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ" ንዝበልዎ ዘዋሪ መመርሒ ናብ ኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም፡ * ኣባላት ባይቶ ኣውስትራልያ ቻይና ከይኣትው ተኸልኺሎም፡ * ተጻዋታይ ራግቢ ኣውስትራልያ ዝነበረ እስራኤል ፎላው እዞም ዘጋጥሙ ዘለው ባርዓት ጫካን ደርቅን እዛ ሃገር ምንጻል ጥንስን መርዓ ተመሳሳሊ ጾታታት ስለትድግፍ ዝወርዳ ዘሎ እዩ ብምባሉ ብብዙሓት ተኾኒኑ፡
Published 18 November 2019 at 9:51pm, updated 18 November 2019 at 10:06pm
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