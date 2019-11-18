ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ "ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ" ንዝበልዎ ዘዋሪ መመርሒ ናብ ኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም፡

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritrean air force helicopter

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Published 18 November 2019 at 9:51pm, updated 18 November 2019 at 10:06pm
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ዕለታዊ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ (18/11/19) * ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ "ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ" ንዝበልዎ ዘዋሪ መመርሒ ናብ ኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም፡ * ኣባላት ባይቶ ኣውስትራልያ ቻይና ከይኣትው ተኸልኺሎም፡ * ተጻዋታይ ራግቢ ኣውስትራልያ ዝነበረ እስራኤል ፎላው እዞም ዘጋጥሙ ዘለው ባርዓት ጫካን ደርቅን እዛ ሃገር ምንጻል ጥንስን መርዓ ተመሳሳሊ ጾታታት ስለትድግፍ ዝወርዳ ዘሎ እዩ ብምባሉ ብብዙሓት ተኾኒኑ፡

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