"ህዝቢ ወልቃይት ካብ ትግምቶ ንላዕሊ ትግራዋይ'ዩ" ኣናንያ ሴቭ ዓድና " ኣናንያ ሴቭ ዓድና

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Published 23 July 2016 at 8:53am, updated 27 July 2022 at 7:44am
By Beyene Semere
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ጉዳይ ወልቃይት ፀገም መንነት ዘይኮነስ አብ ሞንጎ ተጋሩ ዘሎ ሕመቕ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ፡፡ሕቶ መንነት እንተ ዝከውን አብ 1960ታት 1970ታት ካብ በገ ምድር ተበጊሱ ናብ ህወሓት ተፀምቢሩ አይምተቓለሰን፡፡ እቲ አብ ዝሓለፈ ቅንያት ንዝተወለዐ ግጭት ምክንያት ዝኮነ ኮለኔል ደመቀ እውን ምስ ህወሓት ንደርጊ አይምተቓለሰን፡፡ አብቲ እዋን ምስ ዝነበረ ናይ አምሓራ ውድብ ብኣዴን ምተቓለሰ ነይሩ፡፡ ጉዳይ ወልቃይት ጉዳይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር፡ ስእነት ዲሞክራሲ እዩ፡፡ እዚ ፀገም ተጋሩ ብሓባር ምስ ዝዝትዩ እዩ ዝፍታሕ፡፡ዘፀዐት ኣናንያ ሴቭ ዓድና ን ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ካብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ዝተወሰደ፡፡ት ኣናንያ ሴቭ ዓድና ን ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ካብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ዝተወሰደ፡፡
Published 23 July 2016 at 8:53am, updated 27 July 2022 at 7:44am
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