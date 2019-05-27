ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (27/05/2019)

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Published 27 May 2019 at 7:35pm
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ፈደራል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ መጸዋዕታ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናብ ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ኣሰፋን ሰለስተ ካልኦት ሓለፍቲ ሃገራት ትካል ሓበሬታን ጸጥታን ክቐርብ ኣዚዙ፡ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ህብብቲ ኣሜሪካዊት ተዋሳኢትን ተዋዛይትን (ኮሜዲያን) ቲፋኒ ሓድሽ ዜግነት ኤርትራ ተዋሂባ፡ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት’ቲ በዓል ኣብ ዘስምዖ መደረ ነዚ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ግዜ ናይ ባህታን ሃረርታን ስምዒታዊ ባህሪ ዘለዎ እዋን ኮይኑ ምጅማር ሓድሽ መዋእል’ዩ ክብል ገሊጽዎ
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