ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኢትዮጵያ መሰል በሪ ባሕሪ የኽበረለይ እዩ ትብሎን ካልኦት ዋኒናትን ዝሓዘ ረቂቕ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ትዝትየሉ ላ፡፡

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

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Published 8 July 2019 at 7:21pm
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ጸብጻብ ካብ ኢትዮጵያ፡ ኢትዮጵያ መሰል በሪ ባሕሪ የኽበረለይ እዩ ትብሎን ካልኦት ዋኒናትን ዝሓዘ ረቂቕ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ትዝትየሉ ላ፡፡ ንሰደድ ንግዲ ወፃኢ ዝተልኣኸ 39.9 ሜትሪክ ቶን ዝምዘን ቡን ኣብ ምብራቓዊ ክልል ኦሮምያ ተኸቲሩ፡፡ 49 ሚኢታዊተ ቴሌኮም ክሽየጥ እዩ ተባሂሉ፡፡ ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብቲ ዝተሓንፀፀሉ 20 ቢልዮን ብር ካፒታል ብዕፅፊ ዛይዱ ኣብ 11 ኣዋርሕ 41 ቢልዮን ብር ካፒታል ንዘመዝገቡ ሰብ ሃብቲ ወረቐት ፍቓድ ተዋሂቦምሉ ተባሂሉ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትሰምዑ ትኽእሉ።

Published 8 July 2019 at 7:21pm
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