ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

በዓል ኢሬቻ ድሕሪ 120 ዓመታት ኣብ ኣዲስ አበባ ክጽምበል ምቅርራባት ይግበር ኣሎ። (ካብ ጸብጻባት ልኡኽና)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland

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Published 23 September 2019 at 4:08pm
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Homeland Report መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወጠኖ መደብ ምሻጥ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ካብ ምሁራት ተቓውሞ ገጢምዎ። ዓሚ ኣብ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ ናዕቢ ዘለዓዓሉ መማህራንን ተምሃሮን ስጉምቲ ተወሲዱዎም ተባሂሉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን መጥቃዕቲ ክፍጸሙ ሓሲቦም ዝተብሃሉ ዕጡቓት ኣይ ኤስ ን ኣልሸባብን ብሓገዝ ካልኦት ሃገራት ከም ዝተትሓዙ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነት መረዳእታን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በዓል ኢሬቻ ድሕሪ 120 ዓመታት ኣብ ኣዲስ አበባ ክጽምበል ምቅርራባት ይግበር ኣሎ። (ካብ ጸብጻባት ልኡኽና)

Published 23 September 2019 at 4:08pm
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