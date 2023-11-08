" ትግራይ ማእኸል ካልእ ኣዕናዋይ ኩናት ክንገብራ ኣይንፈቅድን።" ፕረዚደንት ግ/ም/ት ጌታቸው ረዳ

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ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ ካልኦት ኣርእስታት ዜና፡ 4 ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ትግራይ ካብ መንግስታዊ ሓላፍነት ተኣልዮም። ውሩይ ደራፋይ ቦብ ጌልዶፍ ናውቲ ትምህርቲ ንትግራይ ኣበርኪቱ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ብዛዕባ ኣዋህባ ኣገልግሎት ዝምልከት ኣኼባ ተኻይዱ።

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ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (09 ሕዳር 2023)

Men often feel trapped by complex cultural values, beliefs, traditions, expectations, and perceptions of manhood. Credit: AsiaVision/Getty Images

ጥዕና ኣእምሮን ሕውየትን ደቂ ተባዕትዮ ንሰላም ሓንቲ ስድራቤት ወሳኒ ባእታ።

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ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (8 ሕዳር 2023)

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ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (07 ሕዳር 2023)