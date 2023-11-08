" ትግራይ ማእኸል ካልእ ኣዕናዋይ ኩናት ክንገብራ ኣይንፈቅድን።" ፕረዚደንት ግ/ም/ት ጌታቸው ረዳ

" ትግራይ ማእኸል ካልእ ኣዕናዋይ ኩናት ክንገብራ ኣይንፈቅድን።" ፕረዚደንት ግ/ም/ት ጌታቸው ረዳPlay08:21Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.53MB) ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ ካልኦት ኣርእስታት ዜና፡ 4 ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ትግራይ ካብ መንግስታዊ ሓላፍነት ተኣልዮም። ውሩይ ደራፋይ ቦብ ጌልዶፍ ናውቲ ትምህርቲ ንትግራይ ኣበርኪቱ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ብዛዕባ ኣዋህባ ኣገልግሎት ዝምልከት ኣኼባ ተኻይዱ።ShareLatest podcast episodesምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (09 ሕዳር 2023)ጥዕና ኣእምሮን ሕውየትን ደቂ ተባዕትዮ ንሰላም ሓንቲ ስድራቤት ወሳኒ ባእታ።ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (8 ሕዳር 2023)ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (07 ሕዳር 2023)