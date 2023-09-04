ኣብ ኤርትራ ሓሙሽተ ደቀንስትዮ መሃንዲሳት፡ ካብ ግሉተን ናጻ ዝዀነ ፓስታ ከም ዘዳለዋ ተሓቢሩ።
ልኡኽና ካብ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ሽዱሽተ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሳ 33 ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ንምቁራፅ ኣፍሪቃዊ ኮሚሽን ምርመራ ገበናት ኲናት ተቓዊመን። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቢንያሚን ናታንያሁ “ኣስታት ሓደ ሽሕ ደገፍቲ እቲ ስርዓት” ዝበሎም ሰባት ክሰጉግ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ሓሙሽተ ደቀንስትዮ መሃንዲሳት፡ ካብ ግሉተን ናጻ ዝዀነ ፓስታ ከም ዘዳለዋ ተሓቢሩ። ኩርናዕ ኣሜሪካ ኣብ መቐለ ብዝብል ዝፍለጥ ማእኸል ሓበሬታን ቴክኖሎጅን ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት ዳግም ተኸፊቱ ግልጋሎት ክህብ ጀሚሩ ። ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ወረዳ ኢሮብ ዝዓለመ መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ተሳሊጡ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ከም ኡውን ዜማታት ክንጋብዝ ኢና።
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