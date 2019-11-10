ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“እቲ ጉባኤ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብምርኣይ፡ነቲ ምስሊ ኤርትራ ክጽልም ዝጸንሐ ኩነታት ዝቐየረ እዩ።” ተሳተፍቲ ኣብ ኣስመራ ዝተቓንዐ ዋዕላ ውዳበ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪካን ኮሚሽን ቁጠባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምብራቕ ኣፍሪካ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland

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Published 11 November 2019 at 9:35am
By Tsegay Kinfe
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ኣርእስታት፡ ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ ፅሩይ ዝስተ ማይ ስሒባ ኣብ ን30 ዓመታት ረብሓ ክተውዕሎ ዝተሃንጸ ፕሮጀክት ተዛዚሙ ግን ሰኣን ሓይሊ ኤለክትሪክ ናብ ስራሕ ኣይኣተወን ተባሂሉ። ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተቓንዐ ዋዕላ ውዳበ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪካን ኮሚሽን ቁጠባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምብራቕ ኣፍሪካ ንዝተጋብኣ 14 ሃገራት ተሞክሮ ከም ዘካፈለት ተሳተፍቲ ተዛሪቦም። ኣብ ኣሜሪካ ፓትርያርክ አቡነ እንጦንዮስ ክፍትሑ ዝጠልብ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዓሌታዊ ጎንፂ 2ተ ተምሃሮ ተቐቲሎም ካለኦት 8 ከም ዝቖሰሉ ተሓቢሩ። ኣብ መቐለ መጥቃዕቲ ደቂ አነስትዮ ጠጠው ክብል ዝሓትት ሰልፊ ተሳሊጡ።

Published 11 November 2019 at 9:35am
By Tsegay Kinfe
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