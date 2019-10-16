ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ህወሓት ንዝተጀመረ ዝምድና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ክድንፍዕ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝከኣሎ ከምዝሰርሕ ገሊጹ::

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland

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Published 17 October 2019 at 8:15am
By Tsegay Kinfe
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ጸብጻብ ሩስያን ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምሕያል፣ ዝምድና ኣፍሪካ ምስ ካለኦት ከባቢታት ዓለም ምብራኽ ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ትስለፍ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጾም። ኣማኻሪ ፕረሲደንት ኣይተ የማነ ገብረኣብ መልእኽቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ መንበር ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብጺሖም። ኢትዮጵያ ኣብ ግድብ ህዳሴ ክትከሉ ዝተሓስቡ 16 መፈልፈልቲ ጸዓት ኤሌክትሪክ ተርባይናት ናብ 13 ነኪያቶም። ኣብ ዓፋር ብመጥቃዕቲ ዕጡቓት ህጻናት፣ ደቂ ኣነስትዮን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም 17 ሰባት ምቕታሎም፣ ካልኦት 37 ሰባት ምቑሳሎም ስዒቡ ዓበይቲ ጎደናታት ብምዕጻው ናይ ቁጠዐ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብሰሪ ብዝሒ ዝናብ ዝተኸስተ ምግማዕ መሬት 22 ሰባት ሞይቶም።

Published 17 October 2019 at 8:15am
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