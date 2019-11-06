ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ጠንቂ ምንጻል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ፡ ዓንቀጽ ሰለስተ ናይ ዉጫለ ውዕል እዩ።” ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ “የኢትዮ-ኤርትራ ስንክሳር”

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland

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Published 7 November 2019 at 8:42am
By Tsegay Kinfe
Source: SBS
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ኤርትራ ዋዕላ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰብ መዚ ውዳበ መንግስታትን ክኢላታት ቁጠባ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ተሳልጥ ኣላ። ትማሊ ሰሉስ የኢትዮ-ኤርትራ ስንክሳር ዝተሰምየ መፅሓፍ ክምረቕ እንከሎ ብሃፀይ ሚኒሊክ ምስ ጣልያን ዝተኸተመ ውዕሊ ውጫለ ዓንቀጽ ሰለስተ ኤርትራ ንክትንፀል ጠንቂ ነይሩ ተባሂሉ። ንኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ብጻዮም ሜ/ጀነራል ገዛኢ ኣብራን ብምቕታል ዝተጠርጠረ ወታደር መሳፍንት ጥጋቡ ድሕሪ 6 ወርሒ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ኣብ ትግራይ ሃገራዊ ፓርክ ቃፍታ ሸራሮ ብዝተወለዐ ባርዕ ዛጊት ሓደ ሽሕ ሄክታር ኣካል እቲ ፓርክ ብሓዊ ነዲዱ።

Published 7 November 2019 at 8:42am
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