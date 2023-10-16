ብሄራዊ ሓዘን ትግራይ ሎሚ ሰኑይ ክዛዘም እዩ።Play08:00Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.41MB) ሽድሽተ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ህይወቶም ሓሊፉ። ኢትዮጵያ ዞባዊ ጽልውኣ ከተረጋግጽ ኣብ እትጥምተሉ ዘላ እዋን ቀይሕ ባሕሪ ወሳኒ መድረኽ ክወሃቦ ዝጠልብ ሰነድ ኣዳልያ IShareLatest podcast episodes"በዚ ኩነታት ድሮ ስራሕ ዝሰኣኑ ኣለዉና፡ እንተ ቐጺሉ ዝያዳ ኩሉ ንህሰ ንሕና ኢና።" ኤርትራዊያን ነበርቲ እስራኤልኤርትራ መልሲ ክትህብ ዘገደደ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድጉዳፍ ጸጋይን ትዕግስት ኣሰፋን ንስልማት ብሉጻት ኣትሌታት ዓለም 2023 ተሓጽየን፣ ደሃይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ካብ ኤውሮጳዕለታዊ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (16 ጥቅምቲ 2023)