ብሄራዊ ሓዘን ትግራይ ሎሚ ሰኑይ ክዛዘም እዩ።

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ሽድሽተ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ህይወቶም ሓሊፉ። ኢትዮጵያ ዞባዊ ጽልውኣ ከተረጋግጽ ኣብ እትጥምተሉ ዘላ እዋን ቀይሕ ባሕሪ ወሳኒ መድረኽ ክወሃቦ ዝጠልብ ሰነድ ኣዳልያ I

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Berihu Tikue and muQet sgalet

"በዚ ኩነታት ድሮ ስራሕ ዝሰኣኑ ኣለዉና፡ እንተ ቐጺሉ ዝያዳ ኩሉ ንህሰ ንሕና ኢና።" ኤርትራዊያን ነበርቲ እስራኤል

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ኤርትራ መልሲ ክትህብ ዘገደደ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ

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ጉዳፍ ጸጋይን ትዕግስት ኣሰፋን ንስልማት ብሉጻት ኣትሌታት ዓለም 2023 ተሓጽየን፣ ደሃይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ካብ ኤውሮጳ

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ዕለታዊ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (16 ጥቅምቲ 2023)