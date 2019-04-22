ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ን 2.4 ሚልዮን ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝውዕል 300 ሚልዮን ዶላር እንተዘይቀሪቡ ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋጥም ይኽእል እዩ” ፡ ጸብጻብ ካብ ኢትዮጵያ

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Source: Tsegay Kinfe

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Published 22 April 2019 at 7:20pm
By Tsegay Kinfe
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ትግራይ ዝሓቖፈቶም ፀጋታት ቱሪዝም ብፅሑፍ፣ ስእልን ምልክትን ዝመርሕ ካርታ ቱሪዝም ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን ተሰናዲኡ ኣብ መቐለ ተመሪቑ፡፡ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ብነጻነት ፕረስ ሰጒማ ተባሂሉ። “ን 2.4 ሚልዮን ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝውዕል 300 ሚልዮን ዶላር እንተዘይቀሪቡ ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋጥም ይኽእል እዩ” ክብል መተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አጠንቂቑ፡፡ ዝሓለፈ ታሕሳስ ክዕደል እናተገብኦ ዝተጓተተ መጣየሺ መሬት ንልዕሊ 9000 መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ክዕድል ከም ዝወጠነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓቢሩ ፤ ምምሕዳር ከተማ ሽረ ድማ ንልዕሊ 2000 ሰባት መንበሪ ዝስረሐሉ መሬት ዓዲሉ ዝብሉን ካልኦት ፀብፃባትን ኣብዚ ልጋብ ጠዊቖም ይስምዑ፡፡

Published 22 April 2019 at 7:20pm
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