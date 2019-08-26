Source: Ethiopia Reporter
Published 26 August 2019 at 7:15pm, updated 29 August 2019 at 7:59am
By Tsegay Kinfe
Source: SBS
Available in other languages
ሚኒስትሪ ትምህርቲኢትዮጵያ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ዝሓሰቦ ሓዱሽ ስርዓተ ትምህርቲ ብኦሮምያን ትግራይን ተነፂጉ፡፡ ብሰሪ ውሕጅን ዝናብ ክረምትን ልዕሊ 23 ሽሕ ኢትዮጵያውያን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ተባሂሉ፡፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ንድሕሪት ከይምለስ ስግኣታት ከም ዘለዎም ፖለቲከኛታት ገሊፆም፡፡ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ካብ ኢትዮጵያ ።
Published 26 August 2019 at 7:15pm, updated 29 August 2019 at 7:59am
By Tsegay Kinfe
Source: SBS
Available in other languages
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