ኢትዮጵያን ኤርትራን : ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ምእላይ ጎንጽን ለውጢ ክሊማን መፍትሒ ከናዲ ሓቲተን።

Source: UN News
Published 2 October 2019 at 5:52pm
By Tsegay Kinfe
Source: SBS
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ሩስያን አመሪካን በብወገነን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቴክኖሎጂ፣ ቁጠባ፣ ኒውክለርን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ዘትየን። ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘቃንዕኦ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተላፊኑ ኣብ ዝዓዮም ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘድሃበ ልዝብ ኣቃኒዐን። ላዕለዋይ ኣማካሪ ቁጠባ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቑባይ ምስ ክልተ ኤስያውያን ምሁራን ኮይኖም ክልተ መፃሕፍቲ ንንባብ ኣብቂዖም። ሩስያን አመሪካን በቢገፀን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቴክኖሎጂ፣ ቁጠባ፣ ኒውክለርን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ዘትይን። ተሓጋጋዚት ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘቃንዕኦ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተላፊኑ ኣብ ዝዓዮም ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘድሃበ ልዝብ ኣቃኒዐን። ላዕለዋይ ኣማካሪ ቁጠባ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቑባይ ምስ ክልተ ኤስያውያን ምሁራን ኮይኖም ክልተ መፃሕፍቲ ንንባብ ኣብቂዖም። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መበል 74 ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ምእላይ ጎንፅን ለውጢ ነባሪ ኣየርን መፍትሒ ከናዲ ሓቲተን።
Published 2 October 2019 at 5:52pm
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