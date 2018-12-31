ጸብጻብ ካብ ኢትዮጵያ

Mereb Bridg Source: BBC
Published 31 December 2018 at 5:02pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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“ብዛዕባ ተዓጽዩ ዘሎ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን” ሚኒስትሪ ጉዳያት ኢትዮጵያ። “ዶብ ተኸፊቱ ኣብዝነበረ ዉሑድ ኣዋርሕ ኣስታት 27 ሽሕ ኤርትራዊያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ሓቲቶም ከምዘለዉን ብዙሓት ኣሻሓት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ተሪፎም ኣለዉ” ሪፖርተር። “ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ህያብ ዓመተ 2018 እዩ” ኣንቶኒዮ ጉተረዝ “ህዝቢ ኤርትራ እንቋ ዕ ናብ 2019 ኣብጽሓካ፣ ርክብ ክልቲኡ ህዝቢታት ክዓቢ መንግስቲ ትግራይ ክሰርሕ እዩ።” መልእኽቲ ቢሮ ርክብ መንግስትን ትግራይ
Published 31 December 2018 at 5:02pm
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