ጐዕዞ ሓድነት ኣፍሪቃ (ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን)

Source: AFP
Published 11 February 2019 at 7:30pm
By SBS Tigrinya
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መራሕቲ ሕብረት ኣፍርቃ ዓመታዊ ኣኼባኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ሕብረት 55 ሃገራት ኣባላት ዘለዉዎ ኮይኑ ኣብ 2001 ከም ሕብረት ኮይኑ ካብ ዝቐውም በብዓመቱ መራሕቲ ኣባላቱ እናተኣከቡ መብዛሕትኡ ተግባራዊ ዘይከውን መብጽዓታት ተመባጺዖም ኣብ ክቡራት ሆቴላትን መዛናግዒታትን ተዘናጊዖምን ተወኒሶምን እዮም ነናብ ሃገሮም ዝፋነዉ። መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸገማት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃዊ ፍታሕ እናበሉ እዮም ነቲ ሕብረት ከካይድዎ ጸኒሖም፡ እቲ ሕብረት ግን ብሓቂ ነቲ ክብሎ ዝጸንሐ ተዓዊትሉ ድዩ፧ ንንጥፈታት እቲ ሕብረት ዝትንትን ትሕዝቶ ኣብ ዜናታት ቀኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ቀሪብና ኣለና።
Published 11 February 2019 at 7:30pm
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