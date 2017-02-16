"ብመራሕቲ ቤተክርስቲያን ዝተገብረ በደል ናብ መሰረትና ንኽንምለስ መጸዋዕታ እዩ።" ኣባ ስም ኦን ካህን ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብ ኣውስትራሊያ
Aba Simon (SBS) Source: Aba Simon (SBS)
Published 16 February 2017 at 3:58pm
By Beyene Semere
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ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሮያል ኮሚሺን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዉሽጢ 35 ዓመታት ብመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ኣውስትራሊያ ዝተፈጸመ ግብረ ስጋዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ብሮያል ኮሚሺን ዝጻረ ዘሎ ጥርዓናት ናይ 4500 ግዳያት ኣብ 1000 ትካላት እቲ ቤተክርስትያን ብ1880 መራሕቲ እቲ ሃይማኖት ዝተፈጸመ ዓመጽ እዩ፡፣ ንዝብል ጸብጻብ ኣብ መደባትና ምስ ኣቃላሕናዮ፡ ካብ ሰማዕትና ብዙሕ ርእይቶታት መጺኡና። ነዚ ኣመልኪትና ኣብ ኣውስትራሊያ ካህን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝኾኑ ኣባ ስምኦን ብዛዕባዚ ጉዳይ መብርሂ ክህቡና ሓቲትናዮም ኣለና ኣለና ፡፣
Published 16 February 2017 at 3:58pm
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