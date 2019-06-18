“ህወሓት፡ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ካልእ ክፋላት ኢትዮጵያ መስዋእቲ ምኽፋሉ ግቡእ እዩ ኔሩ እብል።” ኣሉላ ሶሎሞን (ቀዳማይ ክፋል)

Source: SBS Tigrinya
Published 18 June 2019 at 5:19pm
By Beyene Semere
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“ናይ ኦሮሞ ሊሂቃን ከምዝነግሩና፡ ‘ንሕና ስራሕና ንሰርሕ ኣለና እቲ ቀ/ሚኒስተር ድማ ነቶም ኣሃዳዊ መንግስቲ ዝሓልሙ ብኣፉ የታልለልና ኣሎ’ ኢዮም ዝብሉና።” ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዳይረክተር ማሕበር ተወለድቲ ትግራይን ፖለቲከኛን ተጣባቕን ኣሉላ ሶሎሞን ኣብ ኣውስትራሊያ ዑደት ኣብዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምስ ሬድዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ ዝገበሮ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት። ኣብዚ ቀዳማይ ቃለ መሕትት፡ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ፍረኡን፡ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሎሚን ጽባሕን፡ ምስኡ ዝኸይድ ዛዕባታትን። ኣብዝመጽእ ካልኣይ ክፋል ካብዝላዓሉ ዛዕባታት፡ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ዝምድና መንግስቲ ኤርትራን ህወሓት ን ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን።
Published 18 June 2019 at 5:19pm
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