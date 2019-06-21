“ካብቶም ክልተ ዉዱባት ሓሊፉ ናብ ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ሊሒኹ ዝሓልፍ ምትህልላኽ የተሓሳስበኒ እዩ።” ኣሉላ ሰሎሞን (ካልኣይ ክፋል)
Source: SBS Tigrinya
Published 22 June 2019 at 9:30am
By Beyene Semere
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“ምትእምማን ንኽፍጠር፡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ማሕበራዊ መራሕቲ ፈጢሮም፡ መጻኢ ዕድሎም ባዕሎም ክጭብጥዎ ኣለዎም።” ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዳይረክተር ማሕበር ተወለድቲ ትግራይን ፖለቲከኛን ተጣባቕን ኣሉላ ሶሎሞን ኣብ ኣውስትራሊያ ዑደት ኣብዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምስ ሬድዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ ዝገበሮ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ካብዝላዓሉ ዛዕባታት፡ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ዝምድና መንግስቲ ኤርትራን ህወሓት ን ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን።
Published 22 June 2019 at 9:30am
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