ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ሓደ ካብ ዓወት ጻዊዒት ‘ይኣክል’፡ ፍርሒ ካብ ኤርትራዊያን ክቕንጠጥ ምኽኣሉ እዩ።” ኣማኒኤል ዳዋ “ብዝገበርክዎ ናይ ቪድዮ ጻዊዒት ምትብባዕን ምጒብዕባዕን ይበጽሓኒ ኣሎ።” ወሓዚት ኣብርሃም

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview

Source: Wehazit and Amanuel

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Published 12 March 2019 at 2:55pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራዊያን ‘ይኣክል’ ዝብል ጻዊዒት ኣብ ፈይስ ቡክ ብቪድዮ የቕርቡ ኣለዉ። ነዚ ጻውዒት ዝጀመሮ ኣማኒኤል ክፍሉ (ዳዋ)፣ ነቲ ሓስብ ብኸመይን ንምንታይን ከምዝጀመሮን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሕቶታት ሓቲትናዮ መልሲ ሂቡና ኣሎ:: ብተወሳኺ ኣብዚ ትሕዝቶ፡ ሓንቲ ካብቶም ነቲ ጻውዒት ተቐቢሎም ድምጾም ዘስምዑ፡ ነባሪት ኣደላይድ ኣውስትራሊያ ምስዝኾነት ወሓዚት ኣብርሃም ዝተገብረ ቃለ-መሐትት ቀሪቡ ኣሎ። ፈለማ እቲ ናይ ኣማኒኤል ክፍሉ ዕላል ምስቀረበ ናይ ወሓዚት ኣብርሃም ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይዚ ቃለ መሕትት ቀሪቡ ኣሎ።

Published 12 March 2019 at 2:55pm
By Beyene Semere
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