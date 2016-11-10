መስርሕን ውጽኢትን ምርጫ ኣመሪካ፡ ትንታነ ምስ ኣማኑኤል ምሕጹን

Amanuel Mhtsun Source: Amanuel Mhtsun
Published 10 November 2016 at 1:23pm
By Ibrahim Ali
Source: SBS
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እቲ ንኣዋርሕ ከዛርብ ዝጸንሐ ምርጫ ኣመሪካ ብዓወት ዶናልድ ትራምፕ ታሪኽ ሰሪሑ ተዛዚሙ ኣሎ። ህዝቢ ኣመሪካን ዓለምን ነቲ ውጽኢት ብከመይ ተቐቢሎሞ? እቶም ኣብ ዓለም ዴሞክራሲ ዝበሃል የለን ኢሎም ዝመርሑ መራሕቲ ሃገራት ካብዚ እንታይ እዮም ክመሃሩ? መዲያታት ኣመሪካን መዐቀኒ ድምጺታት ንምንታይ ጌጋ ትንቢት ንህዝቢ ክህባ ጸኒሐን? ... ንዝብሉን ካልእን ነጥቢታት ፡ ኣማኑኤል ምሕጹን ካብ ኣመሪካ ትንታነ ሂቡ ኣሎ ክትሰምዕዎ ንዕድም።
Published 10 November 2016 at 1:23pm
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