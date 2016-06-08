ቃለ መሕትት ምስ ዶ/ር ዳኒ ኤል መኮንን ብዛዕባ ዉጺት መርማሪት ኮሚሺን

Daniel mekonn Source: Daniel mekonn
Published 9 June 2016 at 7:28am, updated 17 September 2021 at 3:29pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS
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መርማሪ ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፣ ሰብ-መዚ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት Crimes Against Humanity ከምዝፈጸመ ከምዘረጋገጸ ገሊጹ።ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፡መንግስቲ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከምዘሎ ኣብ መደመምታ ዝበጽሐ መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምፍጻሙን ዘይምፍጻሙን ንምጽራይ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተልእኾኡ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ መጽናዕቱ ኣብ ምቕጻል ድሕሪ ምጽንሑ፣ትማሊ ረቡዕ 8 ሰነ 2016 ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘጋብኦ ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት Crimes Against Humanity ከምዝፈጸመ ኣረጋጊጹ። ነዚ ብዝምልከት መብርሂ ክህበና ንበዓል ሞያ ሕጊ ሰብ ኣዊ ጉዳያት ዝኾነ ዶ/ር ዳኒኤል መኮንን ኣዘራሪብናዮ ኣለና እንሆ።
Published 9 June 2016 at 7:28am, updated 17 September 2021 at 3:29pm
By በየነ ሰመረ
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