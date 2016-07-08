ድሕሪ ብይን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ው/ሕ/ሃ ኣንፈት ጉዕዞ ናበይን ብኸመይን'ዩ?

HRC Eritrean Protests Dr Daniel Rezene
Published 8 July 2016 at 3:58pm, updated 8 July 2016 at 4:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ው/ሕ/ሃ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ክሳብ ፈለማ ሓምለ ተካይዱ ባሕቲ ሓምለ ንኤርትራ ዝምልከት ብይን 32/34 ከምዘሕለፈ ዝዝከርዩ። ውሳነ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ብዘይድምጺ ምቑጻር ዝሓለፈ ኮይኑ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብሓጎስ ተቐቢላቶ። መንግስቲ ኤርትራ ብኣንጻሩ ብኡ ንብኡ ነጺግዎ። እሞ ድሕሪ'ዚ ዝካየዱ መስርሓት እንታይ ይመስሉ? ዶክተር ዳኒኤል ረዘን ሓጺር መብርሂ ሂቡናሎ።
Published 8 July 2016 at 3:58pm, updated 8 July 2016 at 4:13pm
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