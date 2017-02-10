" ሓደ ስደተኛ ልዕሊ ክልተ ዜግነታት ህይወት’ዩ ዝነብር” ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ

Kiros Hiruy (SBS) Source: Kiros Hiruy (SBS)
Published 10 February 2017 at 3:03pm
By Beyene Semere
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ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ: ኣንትሮፖሎጂስትን ኪኢላ ዞባዊ ምዕባለን እዩ:: ካብቲ finding home far from home ወይ ካብ ርሑቕ ዓዲ መጺእካ ዓዲ ምንዳይ ኣብ ዝብል ትምህርታዊ ምርምሩ፡ ብዛዕባ ኩነታት ምጥያስ ኣፍሪቃዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ መጽናዕቲ ዝገበረ እዩ። ብዛዕባዚ ዕድላትን ግድላትን መስርሕ ምጥያስ ህይወት ኣፍሪቃዊያን ስደተኛታት ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ሰፊሕ ሙሁራዊ ትንታነ ሂቡና ኣሎ። ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቃለ መሕትት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክስማዕ ይከኣል እዩ።
Published 10 February 2017 at 3:03pm
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